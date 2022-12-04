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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок сборной Сенегала: «У сборной Англии есть слабости, сенегальцы должны ими воспользоваться» эксклюзив

04 Декабря 2022 • 20:46 Комментировать
Англия
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Сенегал
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Через 0 ч. 20 мин.

Бывший защитник сборной Сенегала Ибраима Сонко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о раскладах матча 1/8 финала между Сенегалом и Англией.

«Думаю, мы проводим действительно хороший чемпионат, учитывая, что в составе нет нашего лучшего игрока – Садио Мане. Мы должны позаботиться об улучшении игры в атаке, есть над чем работать, но я очень рад видеть, как наши атакующие игроки стараются играть за себя и за Садио. Мы очень по нему скучаем».

Удивил ли вас кто-то на этом чемпионате мира в составе Сенегала?

«Нельзя сказать, что меня кто-то удивил. Мы все прекрасно знаем их возможности. Хорошо, что они в порядке. Выделяются Ильман Ндиайе и Пате Сисс, в игре с Эквадором они очень нам помогли. Надеюсь, сегодня они также выйдут на поле и сумеют себя хорошо проявить».

Какие ожидания от игры?

«Если объективно, то Англия – фаворит в этой игре, именно от них ждут победы, никак не от нас. И в этом наша сила – на нас абсолютно ничего не давит. Это сборной Англии нужно будет думать о том, как победить, а мы выйдем играть в футбол. На них будет давить тот факт что в случае вылета болельщики будут еще долго их критиковать, а наши болельщики уже счастливы. Наша задача – расстроить соперников.

Говоря об игре, я вижу некоторую слабость англичан в обороне: их крайние защитники активно атакуют и теряют позиции, делая уязвимыми двух центральных защитников – Магуайра и Стоунза. Они неплохие футболисты, но не выдающиеся. Оставаясь без поддержки, они допускают много ошибок, и этим надо пользоваться».

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АНГЛИЯ СЕНЕГАЛ
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