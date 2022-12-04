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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аршавин: «Сборная Англии обладает слабым тренером, который может всё загубить»

04 Декабря 2022 • 17:34 Комментировать
Англия
...
Сенегал
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Через 2 ч. 31 мин.

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча между Англией и Сенегалом.

«Мне кажется, в этом матче есть вероятность сенсации. Англия, обладая подборкой суперигроков, обладает средним тренером, который может загубить это все», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сенегал является хорошей командой, африканская сборная должна выстрелить на этом чемпионате мира, возможно, это будет именно Сенегал, добавил функционер.

Матч в рамках 1/8 финала состоится сегодня, 4 декабря, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Англии Сборная Сенегала
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АНГЛИЯ СЕНЕГАЛ
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