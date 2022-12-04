Сборная Канады потерпела три поражения кряду в своей группе и вылетела с Кубка мира, однако для некоторых канадцев чемпионат мира вовсе не закончился. Канадский поклонник футбола Ли Кормиш намерен установить новый рекорд для книги Гиннесса - он намерен посетить 41 матч катарского чемпионата мира, уже закупив соответствующее количество билетов. Они обошлись ему в общей сложности в десять тысяч долларов, а с учетом всех остальных затрат бюджет рекорда приближается к 15 тысячам долларов, рассказал сам Кормиш.

В настоящий момент в рамках 1/8 финала чемпионата мира сражаются сборные Англии и Сенегала, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.