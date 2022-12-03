Саутгейт: «Сенегал заслуженно вышел в 1/8 финала, нам будет очень нелегко»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 1/8 финала против Сенегала.

«Уровень футбола во всём мире значительно вырос, и на групповом этапе мы увидели, на что способны африканские, азиатские и арабские сборные. То же самое касается и конкретно Сенегала: отлично поставленная игра, много одарённых футболистов, классный тренер. Алиу Сиссе проделал фантастическую работу. В 2018 в России Сенегалу очень не повезло не выйти из группы, на сей же раз команда заслуженно оказалась в плей-офф. Мы понимаем, насколько нам будет непросто», – заявил на пресс-конференции Саутгейт.

Поединок Англия – Сенегал состоится 4 декабря в 22:00 по московскому времени.