Сенегал потерпел самое крупное поражение на больших международных турнирах

Сборная Сенегала, проиграв команде Англии, потерпела своё самое крупное поражение в истории на крупных турнирах. Накануне «львы Теранги» разгромно проиграли англичанам – 0:3. И более крупно никогда не проигрывали ни на чемпионатах мира, ни на Кубках африканских наций.

Напомним, голами в составе подопечных Гарета Саутгейта отметились Джордан Хендерсон, Харри Кейн и Букайо Сака. Теперь «трёх львов» ожидает встреча со сборной Франции на стадии четвертьфинала мундиаля. Матч состоится 10 декабря в 22:00.

Сенегальцы стали вторыми в квартете А, пропустив вперёд себя на первое место только команду Нидерландов и вышел в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории. Сборные Эквадора и Катара из группы не вышли.