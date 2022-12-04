​Журналист пожаловался на запах навоза перед матчем Англия – Сенегал

В воскресенье вечером будет разыграна четвёртая путёвка в четвертьфинал чемпионата мира – за неё поспорят сборные Англии и Сенегала. Журналист Игорь Рабинер приехал на стадион «Эль-Байт», где пройдёт матч, и пожаловался… на запах.

«Здесь чудовищно воняет навозом. Как выйдешь из автобуса - просто сносит», - написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Журналист отметил, что причиной запаха являются продукты жизнедеятельности верблюдов. При этом животных слишком близко к стадиону не подпускают.

Матч сборных Англии и Сенегала стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.