Фоден – о том, что он должен быть основным в сборной: «Я просто стараюсь скромно выполнять свою работу»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден прокомментировал ситуацию со своим игровым временем. Напомним, после того, как хавбек остался неиспользованной заменой в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с США, многие английские эксперты и бывшие футболисты сборной недоумевали, как главный тренер Гарет Саутгейт мог не выпустить Фила на поле.

«Сложно не слышать то, чего обо мне говорят другие, но я стараюсь не читать ничего лишнего, а просто быть собой и скромно выполнять свою работу. Честно говоря, перед матчем с Уэльсом я чувствовал давление, потому что все были уверены, что я должен играть в основе. Я просто расслабился и постарался показать свой лучший футбол», – заявил Фоден в интервью после игры с Уэльсом.

В матче с валлийцами Фоден отметился голом на старте второго тайма.