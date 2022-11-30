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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Защитник «Арсенала» Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022 официально

30 Ноября 2022 • 22:17 Комментировать
Англия
...
Сенегал
1 1.52 X 3.90 2 7.60
04.12 22:00

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт не поможет сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

25-летний игрок покинул расположение команды «по личным причинам», сообщает пресс-служба английской сборной. В заявлении также содержится просьба «уважать частную жизнь футболиста». Таким образом, центрбек выбыл из заявки команды Гарета Саутгейта до конца мундиаля.

Представитель «Арсенала» провёл на скамейке два стартовых матча группового этапа против Ирана и США, а во время поединка с Уэльсом и вовсе отсутствовал среди запасных. В общей сложности на счету Бена Уайта четыре выхода на поле в цветах сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Чемпионат Мира Бен Уайт
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