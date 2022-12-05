Ширер похвалил Саутгейта после разгрома Сенегала

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер в своих соцсетях кратко прокомментировал победу англичан над сборной Сенегала. Африканцы накануне потерпели разгром от «трёх львов» - 0:3. По голу в копилку занесли Джордан Хендерсона, Гарри Кейн и Букайо Сака.

«И снова Саутгейт выбрал правильный состав. И снова Англия впечатляет», - пишет Ширер.

Теперь англичан ждёт первое настоящее испытание на турнире. 10 декабря подопечные Саутгейта встретятся с действующим чемпионом мира – сборной Франции. Матч пройдёт в рамках 1/4 финала мундиаля.

Накануне французы уверенно обыграли сборную Польши с Робертом Левандовским во главе – 3:1.