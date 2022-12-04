Хендерсон – второй самый возрастной автор гола сборной Англии на ЧМ за всю историю

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон отличился в поединке 1/8 финала против Сенегала.

Футболист «Ливерпуля» открыл счёт в матче на 38-й минуте. Как сообщает Opta, за всю историю чемпионата мира только Том Финни отличался в составе англичан в ещё более зрелом возрасте, чем Хендерсон. Произошло это на мундиале 1958 года, на момент проведения которого рекордсмену было 36 лет. Нынешний хавбек «трёх львов» забил в возрасте 32 лет и 170 дней, став вторым в данном рейтинге.

В случае выхода в четвертьфинал англичане сыграют против сборной Франции, которая одолела соперников из Польши в сегодняшнем поединке (3:1).