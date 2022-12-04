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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейн и Хендерсон впервые забили на ЧМ-2022, Англия легко убрала Сенегал и вышла на Францию

04 Декабря 2022 • 23:53 Комментировать (5)
Англия
3:0
Сенегал
окончен

Сборные Англии и Сенегала сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Англия3:0Сенегал
(1:0) Хендерсон Джордан38'  
(2:0) Кейн Гарри45'  
(3:0) Сака Букайо57'  
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс Джон 76' (Маунт Мэйсон ( 76') Магуайр ГарриШоу ЛюкХендерсон Джордан 82' (Филлипс Кэлвин ( 82') Райс ДекланБеллингем Джуд 76' (Дайер Эрик ( 76') Сака Букайо 65' (Грилиш Джек ( 65') Кейн ГарриФоден Фил 65' (Рэшфорд Маркус ( 65')
Запасные: Мэддисон ДжеймсУилсон КаллумПоуп НикГаллахер КонорКоуди КонорРамсдейл АаронТриппьер КиранАлександер-Арнольд Трент
Менди ЭдуарСабали ЮссуфКулибали КалидуДиалло АбдуЯкобс ИсмаилСисс Пате 46' (Сарр Пап Матар ( 46') Менди НампалиДиатта Крепин 46' (Гуйе Папе ( 46') Ндиайе Ильман 46' (Бамба Дьенг ( 46') Сарр ИсмаилаДиа Булайе 72' (Дьедиу Фамара ( 72')
Запасные: Лум МамадуБалло-Туре ФодеНаме МустафаГомис АльфредСиссе Пап АбуДьенг СениДжексон НиколасН'Диайе Мусса
04 декабря. Стадион "Эль-Байт".

 

Сборная Англии в 1/8 финала получила крепкого соперника. У Сенегала отличный тренер (Алиу Сиссе), есть капитан и символ (Калиду Кулибали), крепкий состав, но всё-таки отсутствие главной звезды (Садио Мане) бьет по мощи «львов Теранги». Против них, кстати, тоже «львы», на групповом этапе разгромившие двух соперников, имеющие самый дорогой состав на этом чемпионате мира, и даже слегка отдохнувшие в последнем туре против Уэльса.

Из резервистов Саутгейт оценил Хендерсона и Фодена, оставив их в стартовом составе на матч против Сенегала. Дополнили атакующую линию привычные Сака и Кейн, вот только в первые минуты матча ничем они себя не проявили. Разве что в прессинге работали англичане очень высоко, добавляя плотности и без того закрытому матчу. Был неплохой забег Диа к обостряющей передаче, но в остальном команды обошлись без ударов или опасных моментов.

Первый момент создала сборная Сенегала. Прострел справа стал добычей Диа, пробившего в бедро и руку Стоунза. На отскок выскочил Сарр и обязан был добивать с пяти метров, но умудрился не попасть в створ. Потом проверили момент на игру рукой Стоунза и решили пенальти не ставить. Потом ещё Сака зачем-то сохранил мяч у боковой линии и выдал обостряющую передачу назад. Сарр убежал к штрафной, развернул Магуайра и отдал на Диа. Булайе опасно пробил с острого угла, но Пикфорд по-хоккейному, ногой отразил этот мяч.

Англичанам же много шансов и не надо. В первой толковой атаке они открыли счет: Кейн шикарной передачей бросил по фланге Беллингема, Джуд прострелил на второй темп, а Хендерсону осталось лишь точно пробить в касание - 1:0. Почти сразу в похожей атаке мог забивать Кейн, но Сака справа вырезал не столь удобную передачу. Гарри к мячу тянулся и пробил выше ворот. Но главный форвард Англии довольно быстро своего добился, заколотив первый свой мяч на этом ЧМ.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте англичане развернули контратаку два в два. Фоден между защитниками покатил на Кейна, а тот примерился, вошёл в штрафную площадь с правого края и точно пробил в дальний угол - 2:0. И даже немного вальяжно раскатали сенегальцев англичане. По левому краю комбинировали Кейн и Фоден, Фил в итоге прострелил, а Букайо Сака мягким касанием подрезал мяч мимо Менди. 3:0 на исходе часа игрового времени.

После этого никто уже особо не старался, и сборная Англии спокойно докатила матч до победы. «Три льва» вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где их ждёт эпичная битва с французами.

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Сборная Англии Сборная Сенегала
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Комментарии (5)
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roksanvanino2015
05 Декабря 2022 в 00:33
афры всегда тактически и командно слабы
даже с голландией было видно
в командном прессинге и скорости англия была на 3 головы выше
CELTIC FROST
05 Декабря 2022 в 00:11
Товарищ автор. Пикфорд отбил мяч рукой. а не ногой. так что никакого хоккея там не было)
CELTIC FROST
05 Декабря 2022 в 00:10
Игра вызывает вопросы. но результат - отличный) Далее - спрос по гамбургскому счету. Посмотрим-посмотрим)
Element-22
05 Декабря 2022 в 00:03
Стоило помучаться на Евро и 2 матча на ЧМ, чтобы Саутгейт усадил подальше Маунта и выпустил Фодена, который ответил 1+2 за игры с Уэльсом и Сенегалом.
Джуд, в освою очередь, на турнире даёт все основания Дортмунду просить за него космические деньги. Огромного таланта парень.
В общем в 1/4 будем смотреть на столкновение двух прагматичных топ-сборных, у одной из которых есть Мбаппе, что, на мой взгляд, делает шансы примерно 60/40 в пользу французов.
NOBODY
04 Декабря 2022 в 23:54
разочарование от Сенегала......как дети после 1 гола сникли, и пошли обшибки, и вся игра свелась к примитивизму.....
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