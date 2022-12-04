Кейн и Хендерсон впервые забили на ЧМ-2022, Англия легко убрала Сенегал и вышла на Францию

Сборные Англии и Сенегала сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Англии в 1/8 финала получила крепкого соперника. У Сенегала отличный тренер (Алиу Сиссе), есть капитан и символ (Калиду Кулибали), крепкий состав, но всё-таки отсутствие главной звезды (Садио Мане) бьет по мощи «львов Теранги». Против них, кстати, тоже «львы», на групповом этапе разгромившие двух соперников, имеющие самый дорогой состав на этом чемпионате мира, и даже слегка отдохнувшие в последнем туре против Уэльса.

Из резервистов Саутгейт оценил Хендерсона и Фодена, оставив их в стартовом составе на матч против Сенегала. Дополнили атакующую линию привычные Сака и Кейн, вот только в первые минуты матча ничем они себя не проявили. Разве что в прессинге работали англичане очень высоко, добавляя плотности и без того закрытому матчу. Был неплохой забег Диа к обостряющей передаче, но в остальном команды обошлись без ударов или опасных моментов.

Первый момент создала сборная Сенегала. Прострел справа стал добычей Диа, пробившего в бедро и руку Стоунза. На отскок выскочил Сарр и обязан был добивать с пяти метров, но умудрился не попасть в створ. Потом проверили момент на игру рукой Стоунза и решили пенальти не ставить. Потом ещё Сака зачем-то сохранил мяч у боковой линии и выдал обостряющую передачу назад. Сарр убежал к штрафной, развернул Магуайра и отдал на Диа. Булайе опасно пробил с острого угла, но Пикфорд по-хоккейному, ногой отразил этот мяч.

Англичанам же много шансов и не надо. В первой толковой атаке они открыли счет: Кейн шикарной передачей бросил по фланге Беллингема, Джуд прострелил на второй темп, а Хендерсону осталось лишь точно пробить в касание - 1:0. Почти сразу в похожей атаке мог забивать Кейн, но Сака справа вырезал не столь удобную передачу. Гарри к мячу тянулся и пробил выше ворот. Но главный форвард Англии довольно быстро своего добился, заколотив первый свой мяч на этом ЧМ.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте англичане развернули контратаку два в два. Фоден между защитниками покатил на Кейна, а тот примерился, вошёл в штрафную площадь с правого края и точно пробил в дальний угол - 2:0. И даже немного вальяжно раскатали сенегальцев англичане. По левому краю комбинировали Кейн и Фоден, Фил в итоге прострелил, а Букайо Сака мягким касанием подрезал мяч мимо Менди. 3:0 на исходе часа игрового времени.

После этого никто уже особо не старался, и сборная Англии спокойно докатила матч до победы. «Три льва» вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где их ждёт эпичная битва с французами.