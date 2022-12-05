Сака высказался о победе Англии над Сенегалом

Вингер сборной Англии Букайо Сака высказался о победе над командой Сенегала в первом раунде плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Нет турнира важнее, чем чемпионат мира среди сборных. Мы уважали Сенегал, ведь это отличная команда, чемпион Африки. Понимали, что будет непросто, но у нас получалось создавать моменты. Мы знали, что как только прибавим, то сможем забить», - передает слова Букайо BBC Sport.

Англия крупно победила Сенегал со счетом 3:0. В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта встретятся с национальной командой Франции. Поединок состоится в субботу, 10 декабря.