Кечинов: «С Сенегалом все лидеры англичан сыграли здорово»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу сборной Англии над Сенегалом. Матч 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 3:0.

Эксперт рассказал, что перед игрой думал о возможной сенсации в этой встрече, потому что англичане неубедительно провели групповой этап.

«С Сенегалом все лидеры англичан сыграли здорово. Пока что это была сильнейшая игра сборной Англии на чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы с Францией получилась интересная игра», — приводит слова Кечинова «Чемпионат»

Встреча в рамках четвертьфинала мундиаля между Англией и Францией состоится 10 декабря.