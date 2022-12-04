​Стерлинг не сыграет против Сенегала - названа причина

В воскресенье вечером сборная Англии проведёт матч 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала. Вингер «трёх львов» Рахим Стерлинг пропустит матч, о чём рассказывает пресс-служба команды. Стерлинг будет отсутствовать по семейным обстоятельствам.

Англия и Сенегал начнут матч в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:00. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель матча Англия – Сенегал в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сыграет против сборной Франции. Команда Дидье Дешама ранее обыграла Польшу со счётом 3:1.