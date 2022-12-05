​Фоден: «Сборная Франции выглядит сильнейшей на турнире»

Футболист сборной Англии Фил Фоден дал комментарий после победы над Сенегалом (3:0), за счёт которой команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Теперь англичанам предстоит дуэль с Францией.
«Этим вечером мы будем праздновать. Но теперь идёт футбол на вылет, поэтому нам нужно восстановиться и подумать о следующем сопернике. Нам будет сложно.
Сборная Франции выглядит сильнейшей на этом турнире. Но мы уверены в своих силах», - сказал Фоден ITV.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдёт в субботу, 10 декабря. У команд будет достаточно времени, чтобы восстановиться.
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