Кулибали: «Я мечтал играть за Францию, но выбрал Сенегал ради своих родителей»

Защитник «Челси» и сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, почему стал выступать за сборную Сенегала, а не Франции.

«Я всегда мечтал выступать за сборную Франции, но Сенегал сделал все, чтобы я играл за эту страну. Я не жалею, ведь я сделал это ради своих родителей. Когда я увидел счастье в их глазах, то понял, что сделал правильный выбор», — сказал Кулибали в интервью L'Equipe.

Напомним, что Кулибали забил решающий гол в матче против Эквадора, который завершился победой Сенегала со счетом 2:1.

Игра плей-офф между сборными Англии и Сенегала состоится 4 декабря в 22:00 по московскому времени.