Адебайор - о матче сборной Сенегала против Англии: «Вся Африка будет её поддерживать»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Англии и Сенегала.

«Великолепная игра Калиду Кулибали обеспечила им место в 1/8 финала чемпионата мира, когда они обыграли Эквадор со счетом 2:1. Весь африканский континент будет поддерживать их. Они знают, какую поддержку оказывают болельщики. Некоторые футболисты из Сенегала играют в Английской премьер-лиге, они знают, как усложнить жизнь английской команде», — сказал Адебайор в интервью Telecomasia.net.

Напомним, что игра первой стадии плей-офф между сборными Англии и Сенегала начнется 4 декабря в 22:00 по московскому времени.