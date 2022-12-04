​Кейн вплотную приблизился к рекорду Руни в сборной Англии

Четвёртый билет в плей-офф чемпионата мира – 2022 разыгрывают сборные Англии и Сенегала. После первого тайма «три льва» ведут со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Джордана Хендерсона и Гарри Кейна.

Для Гарри Кейна гол в ворота Сенегала стал первым на нынешнем мундиале. Ранее форвард отличался только тремя результативными действиями в виде результативных передач. При этом на прошлом чемпионате мира, который проходил в России, Кейн стал лучшим бомбардиром с 6 голами.

Важно отметить, что Гарри Кейн вплотную приблизился к рекорду Уэйна Руни по голам за сборную Англии. Теперь у Кейна 52 гола на счету, а Руни в своё время наколотил 53.

Следить за матчем Англия – Сенегал можно в текстовой трансляции.