Кулибали - о матче с Англией: «Сборная Сенегала способна на всё»

Центральный защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали дал интервью в преддверии встречи с национальной командой Англии в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Мы бьемся на мундиале и подаем пример другим африканским сборным. Сенегал способен доставить неприятности любому сопернику. Наша команда способна на все.

Начинается новый этап соревнований, и мы сделаем все, чтобы пройти еще дальше», - передает слова защитника UOL.

Поединок 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Сенегалом состоится в воскресенье, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.