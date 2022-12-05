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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сирило: «Болельщиков Бразилии устроит только первое место»

05 Декабря 2022 • 22:18 Комментировать
Бразилия
4:0
Южная Корея
1 1.33 X 5.50 2 11.00
1-й тайм

Натурализованный бразильский футзалист Сирило прокомментировал поединок между сборной его родной страны и командой Южной Кореи на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Спортсмен признался, что каждый матч бразильского коллектива является для него самым что ни на есть настоящим праздником.

«Болельщиков Бразилии устроит только первое место, победа, второе место — это поражение, даже если ты сыграл хорошо», - приводит слова Сирило «Матч ТВ».

Также футзалист отметил, что Южная Корея – хороший соперник.

Матч между Бразилией и Южной Кореей уже начался, впереди южноамериканцы – 2:0.

За прямой трансляцией можно следить на нашем сайте.

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БРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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