​Неймар вернулся к тренировкам

Нападающий сборной Бразилии Неймар в субботу вернулся к тренировочным занятиям. Судя по опубликованным фотографиям, звёздный футболист работал на поле и делал упражнения с мячом. При этом непонятно, тренировался ли Неймар по той же программе, что и остальные футболисты «селесао».

Напомним, что Неймар получил травму голеностопа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Сербии. Форвард пропустил матчи против Швейцарии и Камеруна и вряд ли сыграет в поединке 1/8 финала против Южной Кореи, который пройдёт 5 декабря.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе G за счёт побед над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0).