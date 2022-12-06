Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О «отличился». После матча сборных Бразилии и Южной Кореи экс-футболист «Барселоны» жёстко ударил ногой болельщика около стадиона. Видео инцидента показал La Opinion.

Судя по всему, Самюэля Это’О разозлила какая-то фраза, сказанная фанатом. Камерунец резко взбесился и пытался добраться до болельщика. Ему это удалось, хотя сразу несколько человек сдерживали Самюэля.

По ходу своей футбольной карьеры Самюэль Это’О поиграл за множество клубов, в частности за «Реал», «Барселону», «Интер» и «Челси». В 2011-2013 годах камерунец выступал за российский клуб «Анжи».