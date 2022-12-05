Бразильцы забили четыре гола в первом тайме на ЧМ во второй раз в истории

Сборная Бразилии в сегодняшнем матче против команды Южной Кореи повторила достижение 68-летней давности. С 1954 года «пентакампеоне» не забивали в первом тайме матча чемпионата мира четыре мяча в ворота соперников. В прошлом веке четыре гола от бразильцев получила сборная Мексики, матч в итоге завершился со счётом 5:0.

Прямо сейчас сборная Бразилии громит сборную Южной Кореи – 4:1. Матч подходит к концу. Голами в стане бразильцев отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

В четвертьфинале бразильцев в случае победы ожидает сборная Хорватии.