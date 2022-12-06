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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймара признали игроком матча против Южной Кореи

06 Декабря 2022 • 01:05 Комментировать
Бразилия
4:1
Южная Корея
окончен

Неймар отметил возвращение на поля чемпионата мира не только голом, но и памятным призом. Награду лучшему игроку матча вручили именно ему.

В разгроме сборной Южной Кореи (4:1) на счету Неймара один гол с пенальти. А также он ассистировал перед первым голом «пентакампеоне» в матче Винисиусу Жуниору.

В четвертьфинале катарского мундиаля бразильцев ждёт крепкая сборная Хорватии, которая сегодня тоже одержала победу на стадии 1/8 финала. В серии пенальти «шашечные» обыграли японцев – 3:1. Основное и дополнительное время матча закончились ничьей – 1:1.

Команды встретятся 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

 

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