Неймар порадовал фанатов постом в соцсетях

Звезда сборной Бразилии порадовал болельщиков «пентакампеоне» свежим постом в соцсетях, где кратко рассказал о своём самочувствии.

«Чувствую себя хорошо, и теперь всё будет хорошо», - написал Неймар, украсив пост яркими смайлами и фотографиями с тренировки.

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 декабря нападающий вернулся к тренировкам. А значит, сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против сборной Южной Кореи.

Напомним, бразилец получил травму в первом матче на чемпионате мира против сборной Сербии (2:0), но самостоятельно смог покинуть поле. Матчи со сборными Швейцарии (1:0) и Камеруна (0:1) он вынужденно пропустил.