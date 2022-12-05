Неймару остался ещё один гол до Пеле

Сборная Бразилии встречается с командой Южной Кореи в матче плей-офф чемпионата мира в Катаре, и уже в начале игры бразильцам удалось забить два мяча. Сперва это сделал Винисиус, а затем пенальти удалось реализовать Неймару.

Как выяснилось, нападающий «ПСЖ», которого очень любят в Катаре, забил свой 76-й гол за Бразилию - и теперь ему остался лишь один мяч до Пеле, который забил 77 голов за сборную своей страны.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Южной Кореи в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.