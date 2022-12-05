Винисиус стал автором первого гола в матче Бразилия - Япония

В понедельник проходит очередной матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года. На поле сборные Бразилии и Южной Кореи. У южноамериканцев прошла комбинация по правому флангу с прострелом из пределов штрафной между всех игроков в той зоне. Винисиус, оказавшись без опеки, эффектно пробил в дальнюю девятку и открыл счет в этом поединке.

Напомним, что соперником победителя в этой паре станет сборная Хорватии, которая по пенальти одолела японцев.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.