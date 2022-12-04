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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тьяго Силва - о травмах в сборной Бразилии: «Было очень грустно об этом узнавать»

04 Декабря 2022 • 17:27 Комментировать
Бразилия
...
Южная Корея
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05.12 22:00

Капитан сборной Бразилии Тьяго Силва поделился своим мнением о травмах ведущих игроков команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Южной Кореи.

«Очень грустно было узнавать о травмах Теллеса и Габриэля Жезуса, которые больше не смогут сыграть на этом чемпионате мира. Я надеюсь, что они восстановятся как можно скорее.

Приятно видеть, что Данило восстановился, Неймар тренируется в общей группе, Алексу Сандро также становится лучше. Они могут дать очень многое игре нашей команды», — сказал Силва на пресс-конференции перед матчем с Южной Кореей.

Встреча Бразилии и Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре состоится 5 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Тьяго Силва Алекс Сандро Данило Алекс Теллес Габриэль Жезус
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БРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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