Алвес посоветовал не отправлять Бразилию в полуфинал раньше времени

Ветеран сборной Бразилии Дани Алвес высказался после разгрома сборной Южной Кореи на мундиале в Катаре (4:1). Напомним, что «пентакампеоне» не оставили шансов своим соперникам ещё в первом тайме, забив четыре безответных мяча.

Так, Алвес раскритиковал потенциальный полуфинал против сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, куда бразильцев уже многие отправляют.

«Полуфинал против Аргентины? Мы приехали сюда не для того, чтобы выбирать соперника», - цитирует игрока Globo.

После матча с командой Южной Кореи всё внимание бразильцев сосредоточено на игре со сборной Хорватии. И, по словам Алвеса, в полуфинал турнира пока никакая сборная не проходила.

Поединок бразильцев и хорватов состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.