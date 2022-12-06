Сунесс раскритиковал подход сборной Южной Кореи к матчу с Бразилией

Бывший хавбек «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о результате матча между Южной Кореей и Бразилией на катарском чемпионате мира.

«Сборная Англии, наблюдая за этим матчем, будет думать, что они абсолютно не похожи на Южную Корею. С первой минуты корейцы думали, что справятся с Бразилией, однако это было крайне наивно», — приводит слова экс-игрока шотландской сборной Sky Sports.

Напомним, что азиатская команда покинула мундиаль после разгромного поражения от Бразилии со счётом 1:4. Следующим соперником «пентакампеонов» в пятницу, 9 декабря, станет Хорватия.