Винисиус прокомментировал победу над сборной Южной Кореи

Форвард бразильской национальной команды Винисиус Жуниор высказался о матче против Южной Кореи на катарском чемпионате мира.

«С каждым новым матчем мы становимся всё более уверенными. В этом матче мы играли против команды, которая даёт пространство, а когда такое случается, сопернику становится тяжело. У нас много качественных футболистов, способных показывать отличную игру», — приводит слова нападающего мадридского «Реала» издание Globo Esporte.

Также игрок отметил, что команда продолжит свои танцы после забитых мячей, рассказав о том, что сборная хочет выиграть титул для Пеле, который борется с тяжёлой болезнью.

Напомним, что «пентакампеоны» вышли в четвертьфинал, уверенно выиграв со счётом 4:1. Следующим соперником Бразилии станет Хорватия.