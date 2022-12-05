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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тите станцевал с игроками сборной Бразилии

05 Декабря 2022 • 22:41 Комментировать
Бразилия
4:1
Южная Корея
окончен

Сборная Бразилии куражится в матче 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи - к 37-й минуте команда Тите громит соперника со счётом 4:0. Каждое взятие ворот соперника бразильцы отмечают танцами. После третьего гола «селесао», автором которого стал Ришарлисон, танцев было несколько. Сначала по обыкновению его исполнили полевые футболисты, а дальше Ришарлисон направился к запасным в техническую зону. Там к танцам присоединился даже главный тренер Бразилии Тите - вот уж редкость. 

Следить за матчем Бразилия – Южная Корея во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Тите
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Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
4
1
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