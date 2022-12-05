​Тите станцевал с игроками сборной Бразилии

Сборная Бразилии куражится в матче 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи - к 37-й минуте команда Тите громит соперника со счётом 4:0. Каждое взятие ворот соперника бразильцы отмечают танцами. После третьего гола «селесао», автором которого стал Ришарлисон, танцев было несколько. Сначала по обыкновению его исполнили полевые футболисты, а дальше Ришарлисон направился к запасным в техническую зону. Там к танцам присоединился даже главный тренер Бразилии Тите - вот уж редкость.

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