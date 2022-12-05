Бразильцы снова разорвали оборону сборной Южной Кореи, счёт стал разгромным

Сборная Бразилии играет в своё удовольствие в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Южной Кореи. Всё началось с жонглирования мяча головой Ришарлисоном у штрафной площади, Маркиньос и Каземиро в касание разорвали оборону, и Ришарлисон, врываясь в штрафную, получил удобный пас в ноги, после чего спокойно пробил в пустой угол ворот соперника.

Напомним, что Винисиус Жуниор забил на седьмой минуте, а Неймар спустя шесть минут реализовал пенальти. Судя по всему, именно бразильцы сыграют против сборной Хорватии в 1/4 финала турнира.

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