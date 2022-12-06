​Неймар: «Боялся, что больше не сыграю на чемпионате мира»

Звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар в понедельник сыграл в матче 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи. Предыдущие же две игры форвард пропустил из-за травмы голеностопа. После победы со счётом 4:1 Неймар высказался на этот счёт.

«Я думал о миллионе разных вещей. Боялся, что больше не смогу сыграть на этом чемпионате мире. Но меня поддерживали партнёры и члены семьи. Я пытался искать силы там, где мог их найти. Сообщения поддержки помогали моему выздоровлению», - сказал Неймар журналистам.

Напомним, что Неймар забил Южной Корее – он реализовал пенальти по ходу первого тайма.