Неймар вернётся в заявку сборной Бразилии в матче 1/8 финала

Лидер сборной Бразилии Неймар близок к возвращению в строй после повреждения.

Представитель «Пари Сен-Жермен» травмировался в матче первого тура групповой стадии против сборной Сербии, из-за чего был вынужден пропустить два следующих поединка. Возвращение нападающего было запланировано в лучшем случае на матч четвертьфинала (если Бразилия туда выйдет), однако восстановление звезды проходит стремительнее ожидаемого: по информации L’Equipe, Тите включит Неймара в заявку на встречу 1/8 финала против сборной Южной Кореи. Такое решение было принято после субботней тренировки.

Матч Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.