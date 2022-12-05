Неймар чувствовал боль на последних двух тренировках, но ему разрешили сыграть с Южной Кореей

Полузащитник сборной Бразилии Неймар чувствовал боль в лодыжке на последних двух тренировках. По информации от журналиста Адриена Гренье, несмотря на это, ему разрешили принять участие в матче с Южной Кореей, который состоится сегодня в рамках ⅛ финала чемпионата мира.

Источник отмечает, что медицинский штаб не считает рискованным выпускать Неймара в матче с Южной Кореей. В команде уверены, что эти болевые ощущения – часть процесса восстановления.

На этом чемпионате мира Неймар успел провести всего один матч на групповом этапе с Сербией, но из-за травмы бразилец был заменён, после чего пропустил два следующих поединка.