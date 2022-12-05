В Мексике рассматривают Роберто Мартинеса в качестве возможного тренера сборной

Цикл Роберто Мартинеса в сборной Бельгии закончился, выиграть что-то серьезное команда так и не смогла, хотя взяла бронзовые медали в российском чемпионате. Сразу после того, как выяснилось, что «красные дьяволы» не выходят в плей-офф чемпионата мира в Катаре, Мартинес подал в отставку.

В то же время без главного тренера осталась и сборная Мексики - она также не смогла выбраться из группы, уступив по дополнительным показателям Польше. И теперь, как сообщает издание Record, Мартинесом заинтересовались в мексиканской федерации футбола. Он занимает одно из главных мест в шорт-листе Федерации.