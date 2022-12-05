​Неймар - в основе сборной Бразилии на матч с Южной Кореей

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии будет играть против Южной Кореи. Главный тренер «селесао» Тите принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Милитао, Маркиньос, Тьяго Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус, Неймар, Ришарлисон.

Как видим, звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар выйдет на поле с первых минут. Последние два матча игрок пропустил из-за полученной травмы голеностопа.

Следить за матчем сборных Бразилии и Южной Кореи во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.