Шалимов заявил, что его раздражает Неймар

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о поведении нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Я с полуиронией говорю, но Неймар меня давно раздражает. Ни Бразилия, ни «ПСЖ» с ним не выиграют. Вот эта вся манера игры… Он падает, как будто его убили, застрелили. Он меня раздражает», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Специалист заявил, что во времена его игровой карьеры Неймара бы так травмировали, что он бы провел за сезон два матча, ведь он раздражает уже не только соперников, но и своих партнеров, например, Лионеля Месси.

В 1/8 финала сборная Бразилии встретится с Южной Кореей, матч состоится завтра, 5 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по мск.