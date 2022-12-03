Жезус пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы колена

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус пропустит остаток чемпионата мира. По информации от Ge Globo, форвард лондонского «Арсенала» получил травму колена во вчерашнем матче с Камеруном. Это повреждение выбило его из строя на весь остаток турнира.

Напомним, что Жезус на этом мундиале не был основным нападающим сборной Бразилии. В стартовом составе играл форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон, который отметился двумя голами в первом туре против Сербии. Так как вчерашняя игра с Камеруном ничего не решала, главный тренер Тите выпустил в основе Жезуса, что позволило Ришарлисону отдохнуть перед плей-офф.

Точные сроки восстановления Габриэля пока не сообщаются. Напомним, в лазарете Бразилии пока также находится Неймар.