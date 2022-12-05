Дани Алвес вышел на второе место по числу матчей за сборную Бразилии

Самый титулованный футболист в истории футбола Дани Алвес стал ближе к ещё одному рекорду в своей карьере.

Выйдя на поле в победной встрече 1/8 финала катарского чемпионата мира против сборной Южной Кореи, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» вышел на вторую строчку по числу проведённых встреч в футболке национальной команды. Алвес обошёл Роберто Карлоса со 126 играми за «пентакампеонов».

Отметим, что до лидера списка Кафу осталось 16 матчей за сборную Бразилии. Дани также стал самым возрастным игроком своей команды в рамках чемпионатов мира в 39 лет.