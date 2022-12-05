Сёмин: У Кореи есть потрясающие игроки, но Бразилия всегда была фаворитом

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

«Бразилия всегда была фаворитом. Эта команда обладает большой группой сильных игроков, они хорошо пользуются пятью заменами. Это их определенный козырь», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что у Кореи тоже есть великолепные футболисты, которые играют в хороших командах, но Бразилия всегда едет на чемпионат мира для завоевания трофея.

Матч Бразилия – Южная Корея пройдет сегодня, 5 декабря, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.