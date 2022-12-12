​Раскрыты слова Модрича Родриго после победы Хорватии над Бразилией

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира. «Шашечные» взяли верх в серии пенальти. Одиннадцатиметровые не реализовали два бразильца, в том числе Родриго. После финального свистка хорват Лука Модрич попытался успокоить своего партнёра по мадридскому «Реалу».

«Будь сильным, хорошо? Всё в порядке. Ты сильнее этого поражения. Все допускают ошибки. Всё хорошо, ты вернёшься сильнее. Я тебя люблю. Я люблю тебя, сынок. Будь сильным», - сказал Модрич, чьи слова из видео расшифровал портал Goal.com.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира будет играть против Аргентины 13 декабря.