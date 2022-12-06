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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Влашич назвал Ганчаренко самым важным тренером в своей карьере

06 Декабря 2022 • 10:40 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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09.12 18:00

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич высказался о главном тренере «Урала» Викторе Ганчаренко, с которым ранее вместе работал в ЦСКА.

По словам 25-летнего футболиста, на сегодняшний день Ганчаренко — самый важный наставник в его карьере.

«Никогда не забуду Ганчаренко — удивительный тренер. Виктор Михайлович давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не достиг того, что у меня сейчас есть», — цитирует Влашича «Чемпионат».

Напомним, хорватский футболист защищал цвета «армейцев» в период с 2018 по 2021 год. В составе московской команды Влашич провёл в общей сложности 108 матчей, забив 33 гола и 21 раз ассистировав своим партнёрам.

В настоящий момент полузащитник представляет свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре. Свой следующий матч на турнире Хорватия проведёт 9 декабря, когда в 1/4 финала мундиаля встретится с командой Бразилии. Начало — в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торино Урал Сборная Хорватии Виктор Ганчаренко Никола Влашич
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