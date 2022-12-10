Кавазашвили: «Неймар — избалованный футболист»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, вчера, 9 декабря, «пентакампеоны» уступили команде Хорватии (1:1, 2:4 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершили свои выступления на текущем турнире.

Кавазашвили считает, что Неймара не стоит сравнивать с легендарным бразильцем Пеле, который, в отличии от форварда «ПСЖ», был командным игроком.

«Неймар – это избалованный футболист. Он играет для себя. Когда он «просыпается» и на него начинают играть, у него всё прекрасно получается, но это происходит не всегда. Чаще всего он играет вполсилы», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, что на данный момент Неймар и Пеле делят между собой лидерство в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. На счету обоих игроков по 77 забитых мячей.

На текущем мундиале 30-летний Неймар сумел забить мяча и отдать одну результативную передачу в трёх проведённых встречах.