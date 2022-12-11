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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Суарес обратился к Неймару после вылета Бразилии с чемпионата мира

11 Декабря 2022 • 16:10 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Центрфорвард сборной Уругвая Луис Суарес поддержал экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Неймара после вылета национальной команды Бразилии с чемпионата мира – 2022.

«Побольше тебе сил, брат. Выше голову. Мы много раз падали, но всегда поднимались и продолжали свой путь. Нужно усердно трудиться, чтобы добиться успеха в нашем виде спорта. Брат, будь сильным», - гласит сообщение уругвайца в социальных сетях.

Бразилия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля, проходящего в Катаре. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были европейцы – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Неймар
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