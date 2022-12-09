«Буфетчик знатный, нереальный ландыш»: Дзюба унизил голкипера сборной Бразилии

Бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба оценил игру вратаря сборной Бразилии Алиссона Бекера в послематчевой серии пенальти с командой Хорватии. «Селесао» уступили 2:4 и вылетели с чемпионата мира – 2022.

«Алиссон - очень сильный вратарь, а на пенальти слабый, как по мне. Два по центру, Алиссон - буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», - гласит сообщение 34-летнего российского нападающего в социальных сетях.

Хорватия вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против сильнейшего в паре Нидерланды – Аргентина. В этой встрече южноамериканцы ведут со счетом 2:0.