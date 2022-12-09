​Тите объяснил, почему Неймар не пробил пенальти

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по итогам серии пенальти. Звёздный форвард «селесао» Неймар не исполнил одиннадцатиметровый удар – до него не дошла очередь. Оказывается, что Неймар должен был исполнить пятый удар бразильской команды. Главный тренер сборной Тите дал комментарий на этот счёт.

«Пятый пенальти часто решающий, и бьющий находится под большим давлением. Поэтому его должен исполнять более качественный и морально более сильный игрок. Вот и всё», - объяснил Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Тите объявил о своём уходе из сборной Бразилии после шести с половиной лет работы.