Динияр Билялетдинов объяснил, за счёт чего сборная Хорватии обыграла Бразилию

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал вылет сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Напомним, бразильцы проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) и покинули турнир.

«Какое по счету уже разочарование для бразильцев? Уже который раз вылетают. Но они же вылетели не от Японии, грубо говоря, при всем уважении. Они вылетели от Хорватии — это очень сильная команда», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, хорваты смогли обеспечить нужный ритм игры, ведь в быстрый футбол играть с Бразилией очень трудно, поэтому подопечные Златко Далича сыграли в спокойном темпе и одержали победу.