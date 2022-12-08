​Данило рассказал, в чём секрет сборной Бразилии

На пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира - 2022 против Хорватии защитник сборной Бразилии Данило Луис рассказал, в чём секрет команды.

«Думаю, что секрет нашего успеха в том, что игроки всегда готов пожертвовать собой ради команды», - сказал Данило. Футболист имел в виду то, что игроки могут сыграть не на той позиции, где им комфортнее всего.

Матч сборных Хорватии и Бразилии стартует 9 декабря в 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале чемпионата мира сыграет против Нидерландов или против Аргентины.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря.